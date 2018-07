El impresionante armario de Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones es una de las actrices más bellas y elegantes de Hollywood por eso no es de extrañar que casi haya que coger un mapa por no perderse por su vestidor.

La actriz ha decidido abrir las puertas de este palacio de la moda y ha compartido cómo es su vestidor con todos sus seguidores de las redes sociales. A través de un vídeo en cámara rápida, la intérprete nos hace un recorrido por los varios pasillos que posee su impresionante armario.

Esta no es la primera vez que Catherine presume de vestidor. En una entrevista que concedió a InStyle en 2012 la actriz ya nos adelantó que este armario iba a ser de cortar el hipo: "Estoy construyendo mi vestidor en mi nueva casa, y es como un sueño. Michel dice que un día me voy a meter ahí y no voy a salir nunca más. Me encanta la moda, pero sé exactamente lo que le queda bien a mi cuerpo. Nunca he sido una víctima de las tendencias".