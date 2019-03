El impactante cambio de look de Kiko Rivera

Kiko Rivera lo ha vuelto a hacer, y es que el dj ha revolucionado las redes sociales con su último cambio de look. "La vida está para disfrutarla... y para eso vuelvo a arriesgar", ha escrito el hijo de Isabel Pantoja junto a una foto que ha colgado en su perfil de Instagram.

Está claro que el cambio es de lo más impactante y arriesgado. Se ha teñido el pelo de la barba de rubio platino, un color que hasta ahora no le habíamos visto lucir. Y, como era de esperar, nada más publicar la foto, el cantante ha recibido un sinfín de comentarios: "Que grande niño", "Oleeee vaya cambio", "Sin palabras", "En la vida hay que arriesgar, el que no arriesga no gana", son alguno de los comentarios de sus fans. También le ha comentado su mujer Irene Rosales: "Bueno bueno bueno, eres único mi amor".

¿A vosotros qué os parece?