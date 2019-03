Iker Casillas, Taylor Lautner o Mario Casas, entre los presumidos famosos que se depilan las cejas

Todos nuestras celebrities intentan estar a la última en todo, y prueba de ello son los cuidados estéticos a los que se someten. No hace falta pasar por el quirófano para estar guapo o estar a la última. Las cejas son imprescindibles para tener una buena imagen y prueba de ello son nuestros famosos.

Pero no, no nos referimos a ellas sino a ellos. ¡Sí! Los chicos también son muy presumidos y les gusta cuidar su imagen, por ello no dudan en coger cera, pinza y lo que haga falta para quitarse esos pelillos de más sobre los ojos.

Hay algunos a los que se le nota considerablemente, como es el caso de Cristiano Ronaldo, Cesc Fábregas, Mario Casas o Sylvester Stallone. Otros lo disimulan mejor, como es el caso de David Beckham o Iker Casillas. Pero son muchos los que se han apuntado a esta moda: Abraham Mateo, Sergio Ramos, David Villa o Taylor Lautner son algunos de ellos.