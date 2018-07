Iggy Azalea habla sin tapujos sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido

Iggy Azalea siempre ha demostrado que no es como las demás celebrities, y es que cuando todas intentan ocultar los retoques estéticos que se han hecho, la cantante no tiene ningún problema en hablar sobre ellos y confesar cuáles han sido a los que se ha sometido.

El año pasado Iggy consiguió acabar con los complejos que tenía con su nariz y su pecho a golpe de bisturí. Unos retoques que como confiesa está encantada de haberse sometido a ellos. Así lo ha confesado en la edición canadiense de la revista ELLE.

"Creo que en 2016, la gente debería aceptar el hecho de que gente famosa y no famosa se someta a procedimientos estéticos. Esa es la realidad. Y creo que más gente tiene que admitir que esa mierda no tiene que ser tan tabú porque todos lo hacemos de todas formas", confiesa la artista.

Cuando tenía 16 años, la cantante sufrió un golpe durísimo en su nariz con un balón de fútbol, un accidente que le provocó un bulto muy poco estético en su nariz y por ello ha decidido pasar por quirófano. Pero aunque ella está encantada con el resultado, Iggy también ha querido concienciar de que operarse no es un juego y que los resultados pueden que no sean los esperados: "No hay nada blanco o negro sobre la belleza o la cirugía plástica. No hay garantías de que eso arregle cómo te sientes contigo misma".