Ian Jones, el novio de Tali Lennox, muere al ahogarse en el río Hudson

Tali Lennox y su novio Ian Jones sufrieron un accidente el sábado 8 de agosto. Resulta que la modelo y su novio acudieron a nadar en kayak al río Hudson y el kayak se hundió. Por suerte la modelo pudo ser rescatada por una embarcación, pero el que no tuvo la misma suerte fue su novio, que despareció. Tras investigaciones han encontrado el cadáver de un joven, y el forense ha determinado que se trata de él.

La oficina del sheriff ha comunicado lo siguiente: "Oficialmente se ha confirmado que en efecto se trata del cuerpo de Ian Jones. La autopsia no ha revelado lesiones o trauma", además se concluye que la muerte ha sido por ahogamiento.

Tras confirmarse la muerte del joven, su novia ha decidido publicar una foto de ellos en Instagram en la que dice lo siguiente: "Mi corazón está destrozado. Mi mejor amigo, mi alma gemela, mi compañero en las aventuras y locuras, el amor y la luz de mi vida ya no está conmigo. Todo el amor que me ha llegado me ha dado la fuerza para enfrentar esto. Sé que está muy feliz porque me rescataron sana y salva. Honremos y celebremos su preciosa alma y sigamos la luz".