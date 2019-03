Hugh Laurie se pasa al mundo de la belleza de la mano de L’ Oreal

Hugh Laurie se ha convertido en uno de los actores más atractivos y pese a que británico renegara mucho del mundo de la belleza está claro que sus ojos y su irresistible sex appeal han hecho de él un embajador de la belleza masculina.

L’Oréal Paris le ha convertido en el nuevo Embajador de la gama de productos Men Expert, como en su día hicieran Gerard Butler o Patrick Dempsey:

“Al principio pensé que era un error, pero después me di cuenta de que L’Oréal no estaba buscando modelos sino gente real con personalidades fuertes, que lo valen…y que no tienen miedo de proclamar que el uso de cosméticos puede ser una decisión muy masculina después de todo”, dice Hugh Laurie.

Hugh Laurie es un hombre polifacético. Después de completar sus estudios en antropología en la Universidad de Cambridge, comenzó su carrera de actor en 1982 e interpretó muchos papeles en películas y en series de TV, incluyendo 101 Dálmatas y Stuart Little.

Actor, músico, compositor y escritor... este hombre lo tiene todo y encima ahora todo le mundo le ayudará a subirse el ego con la estupenda campaña en la que Hugh ayudará a convencer a los hombres que cuidarse la piel es algo masculino y sexy.