El hombre que se coló en casa de Kendall Jenner es declarado inocente

La batalla legal que ha protagonizado Kendall Jenner contra Shavaughn McKenzie, un joven de 25 años que el pasado agosto esperó a la modelo a las puertas de su casa para colarse cuando ella entraba con su coche, ha llegado a su fin.

McKenzie que se enfrentaba a un delito por acaso y otro por allanamiento de morada ha sido declarado culpable solo por allanamiento de morada, por lo que solo cumplirá una condena en libertad condicional. El juez ha interpuesto a McKenzie una orden de alejamiento de la modelo, no podrá acercarse a menos de 90 metros de la top.

Cuando Kendall declaró hace días confesó que había sido la experiencia más traumática que había vivido en su vida: "Nunca antes había estado tan asustada, estaba aterrada. Me quedé traumatizada. Ya no me siento a salvo en mi propia casa".