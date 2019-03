El hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia, busca trabajo desesperadamente

Carlo Costanzia, el hijo mayor de Mar Flores, sigue luchando en su empeño por dedicarse al mundo del arte ya sea como compositor, modelo o actor. Sin embargo, parece que no le está yendo muy bien pues ha publicado un mensaje en su Instagram Stories en el que se ofrece para trabajar por las noches o los fines de semana en discotecas o pubs. No especifica de qué busca trabajo por lo que parece que aceptará cualquier oferta que le propongan. No sería la primera vez que el joven trabaja como camarero, algo que hizo cuando se trasladó de Italia a España.

Aunque su objetivo principal sigue siendo dedicarse al mundo de la música, tema que le apasiona, en su Instagram podemos ver fotografías en las que demuestra que también tiene talento para la moda. Además, el año pasado fue admitido en la escuela de interpretación de Juan Codina, así que tampoco descarta hacer algún trabajo como actor.

Lo que sí descarta por completo es participar en reality shows como hizo su prima Laura Matamoros. Desde que posó por primera vez en un photocall en 2013 ha sufrido una evolución estilística impresionante. Lo que más llama la atención de su estilismo son sus numerosos tatuajes que le confieren cierto aspecto de 'chico malo'. A pesar de su apellido quiere labrarse su futuro por sí mismo y por ello está trabajando duramente.