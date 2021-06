La hija de Paz Vega, la guapa y muy joven estrella del Festival de Cine de Málaga

Paz Vega no podía estar más orgullosa sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga, y es que tenía una acompañante de lujo: su hija de once años, Ava Salazar, la mediana de sus tres hijos junto a su marido, Orson Salazar.

La pequeña ha participado en la película que su madre protagoniza junto a Javier Rey, ‘La casa del caracol’, y ambas se dejaban ver frente a las cámaras donde la actriz sevillana presumía de su pequeña que, casi tan alta ya como su madre, demostraba haber heredado tanto su belleza como su elegancia.

No era su debut como actriz ya que realizó un cameo en la serie ‘Paquita Salas’, pero sí la primera vez que trabaja con su madre. Ambas posaron juntas sobre la red carpet, e incluso protagonizaron un tierno momento madre e hija cuando se arreglaron mutuamente el pelo antes de ponerse frente a las cámaras.

Para la ocasión, Paz deslumbró con un conjunto negro de top y pantalón de la firma española The 2nd Skin Co., que combinó con sandalias al tobillo de Stuart Weitzman y joyas de Tifanny & Co.

Por su parte, Ave apostó por ir de blanco con unos pantalones fluidos y una blusa con pequeñas flores en relieve, que combino con unas bailarinas en blanco y negro de la firma Pretty Ballerinas. Sin duda alguna, unos looks muy apropiados para la ocasión con los que madre e hija iban de lo más coordinadas.

