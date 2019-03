El nuevo corte de pelo de la hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick

No hay duda de que las Kardashian marcan tendencia desde pequeñas. Y es que al igual que las famosas hermanas sorprenden con sus nuevos cambios de looks, sus hijas pequeñas no son menos…

Recientemente la mayor del clan, Kourtney Kardashian, sorprendía a sus seguidores con el nuevo corte de pelo de su hija Penélope.

Parece que a la pequeña le ha encantado el nuevo corte que ahora lleva su tía Khloé y se ha cortado el pelo como ella.

Un nuevo look con el que la pequeña Penélope ha alcanzado más de dos millones de likes en Instagram.