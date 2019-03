Hermi Callejón: Decálogo para una chica con curvas

Ya tuve la oportunidad de hacer un curvy-artículo cuando analicé el look de Adele. Y lo que dije en aquella crónica de estilo lo vuelvo a recalcar aquí: no hay que ser delgada para vestir bien. Así que por favor, quitaos ya esa idea de la cabeza y si os cuesta mucho hacer ‘una puesta a punto para el verano’ o estáis súper contentas con vuestro cuerpo XL, seguid así. Lo que importa es que vosotras seáis felices, recordadlo siempre.



Con Adele os di unos sencillos pasos para ‘parecer más delgada’ sin perder peso, y con Hermi he tenido la necesidad de ampliarlos ¿Por qué? Creo que nuestra artista tiene todo lo que una curvy con glamour necesita: presencia, saber estar, educación, ‘facha’, personalidad… Además es absolutamente camaleónica. Está tan guapa con esas trenzas a lo Lucrecia como cuando lucía el pelo corto.



Así que no os hago esperar más, aquí tenéis la lista de ‘pistas de estilo para una curvy girl’ extendida con el shopping de prendas y complementos incluido. Seguid este decálogo a raja tabla si queréis convertiros en el nuevo icono de estilo de este 2012. Sí, ser XL está de moda ¡ya era hora!



1. Faldas que disimulan: Las faldas largas con fruncidos, faldas tubo.



2. Pantalones must-have en el armario: rectos, con pinzas o campana.



3. Vestir de un solo color: Mejor oscuro que claro y nunca dos piezas de colores muy chilones. Equilibra.



4. Líneas verticales nunca horizontales: ¡grábatelo a fuego! Por mucho que se lleve el look marinero intenta ‘pasar de él’. Pero si ves que tu tentación es incontrolable hazte con un chaleco o torera, o bien trata de que las líneas no anden solas. ¡Apuesta por más detalles!



5. Complementos XL: bolsos, gafas, fulares… ¡FUNCIONAN!



6. Camisas poco oversize y largas. Combínalas con leggins o skinny jeans.



7. Cinturones anchos: Visualmente hacen que ‘tengas cintura’.



8. Utiliza sujetadores para disimular el pecho. Así parecerá que tienes menos volumen. Pero si quieres ‘sacar pecho’ utiliza los escotes en ‘V’, afina muchísimo la silueta.



9. Disimula el culo. No lleves prendas estrechas, a no ser que cubras tu ‘parte de atrás’ con una buena camisa. Tu mejor aliada será la falda o el pantalón campana. Y, como dije también en el artículo sobre Adele, si quieres ya sacar matricula de honor en estilo ¡hazte con una Spanx! La faja reductora de las celebrities.



10. Tacones altos: Te harán parecer más delgada y, dependiendo de sus centímetros, ¡más alta!