Hermanas Olsen VS Hermanas Fanning

De pequeño veía una serie, se llamaba 'Padres Forzosos'. Muchos la recordarán pero otros sois tan jóvenes que ni os sonará. Pues bien, en esa serie fue donde se hicieron famosas las gemelas Olsen, pero sólo representaban un papel y muy secundario: el del bebé de la casa. Eran tan pequeñas que se turnaban para ponerse frente a una cámara (tendrían unos 2 ó 3 añitos). Luego fueron protagonizando películas para niños, empezaron a salir en photocalls, programas de TV... Pero cuando realmente les llegó el éxito fue al convertirse en todas unas trendsetters. Eran, y son, de las mejor vestidas y no tuvieron ningún reparo a la hora de crear firmas de moda: Elizabeth & James y The Row, con las que actualmente triunfan entre celebrities e it girls. Son un reclamo en las primeras filas de los desfiles y han sido musas de Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli, Christian Louboutin... ¡Todas unas chicas de moda!

El caso de las hermanas Fanning comienza a ser muy similar. Dakota (que por comparación de estilo sería Ashley) y Elle (Mary Kate) empezaron el 2011 siendo las verdaderas protagonistas de portadas de revista y firmas de moda. Marc Jacobs puso sus ojos en ellas y las eligió para protagonizar diferentes campañas de publicidad. Dakota es imagen de la fragancia 'Oh! Lola' y Elle de la firma Marc by Marc Jacobs, segunda línea del diseñador. Es cierto que, por lo que vemos, prefieren trabajar por separado. No están tan unidas como las gemelas Olsen. Pero las revistas más punteras (como por ejemplo W Magazine) empiezan a necesitarlas para protagonizar sesiones fotográficas. De hecho, algunas editoriales de las Fanning se parecen mucho a las que hicieron las Olsen hace unos años.

En cuanto al estilo de las Fanning, tengo que decir que es mucho más naif, moderno y romántico que el de Ashley & Mary Kate, que son mucho más fashionistas. Pero no cabe duda de que estamos ante una guerra por el trono de la moda que pronto nos estallará a todos en la cara. Que las hermanas Fanning estén siguiendo casi la misma estela que las Olsen es... ¿fruto de la casualidad o del marketing? Es cierto que aún no han creado su línea de ropa pero estoy seguro de que no tardarán en sorprendernos quizás con alguna colaboración en una firma para, posteriormente, crear la propia o directamente meterse de lleno en el diseño de prendas con etiqueta Fanning.

Muchos han cuestionado la edad de ambas para hacerse famosas, en la era Olsen ya pasaba, pero no creo que sea tan malo que unas niñas tengan fama mas cuando hacen bien su trabajo, que en este caso es el de ser actriz y, posteriormente, it girls. En cuanto al estilo, yo soy muy fan de las Olsen. Creo que han aportado mucho atrevimiento y osadía al mundo de la moda. Las Fanning, sin embargo, visten bien, pero se dejan guiar más por las tendencias que ya existen, al contrario que las Olsen: ¡Ashley y Mary Kate las crean!. Y dicho todo esto tú... ¿De quién eres: pro-Olsen o pro-Fanning?