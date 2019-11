Helen Lindes también se ha sumado a la fiebre de los cambios de look, y es que si bien Paula Echevarría sorprendía ayer con un corte de pelo muy moderno y favorecedor, o Andrea Duro apostaba hace unos días por un sensual pelirrojo, también Sara Sálamo o Hiba Abouk hacían lo propio con sus melenas. Y después de que ellas nos han dejado sin palabras con sus transformaciones, ahora ha sido la modelo la que también ha querido dar un giro radical a su aspecto.

Y lo ha hecho con motivo de la última campaña de la marca Rowenta, con la que colabora, luciendo una melena oscura y estrenando flequillo, algo totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrados, ya que Helen siempre ha sido de melena larga y en tono castaño claro con reflejos dorados.

Así, la esposa de Rudy Fernández también se ha diferenciado de las demás famosas, muchas de las cuales se han lanzado a los cortes tendencias, como el tipo bob, o han optado por cambiar solo el tono de sus melenas.

"Nuevo proyecto y nuevo look!!! Como embajadora de @rowenta_es me propusieron dar un nuevo aire a mi melena para una campaña mundial. Y dicho y hecho!! Nuevo corte y color que se va directamente a Moscú, Rusia here we come!! #campañamundial #Rusia #newhair #newlook #helenmorena", ha escrito en Instagram junto a una imagen en la que aparece con su nuevo look.

Seguro que te interesa...

Así ha sido el esperado y emocionante reencuentro entre Helen Lindes y Rudy Fernández