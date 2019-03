¿Hay vida después de 'Sexo en Nueva York'?

¿QUÉ HA SIDO DE LAS PROTAS DE LA PELI MÁS FASHION DE LA HISTORIA?

Las protagonistas de 'Sex and the city' se han convertido en auténticos iconos, tanto en el mundo de la moda como en el de las relaciones sentimentales. ¿Quién no tiene una amiga que es como Samantha? ¿Quién no se ha sentido alguna vez como Carrie? Tras el mega éxito alcanzado por las actrices, y aprovechando que se estrena la película este sábado en Antena 3, nos preguntamos: ¿alguien sabe que ha sido de las chicas más fashion de Nueva York?