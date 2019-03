Hailey Baldwin revela si se ha sometido a alguna operación de cirugía estética

"Todo el mundo piensa que me he sometido a alguna cirugía plástica. La familia de mi madre incluso la ha llegado a llamar para preguntarle si me he hecho algo en los labios y en la nariz", contó indignada Hailey Baldwin para la revista ES Magazine.

Según ella, todo se debe a que han pasado los años: ha crecido y, por lo tanto, su cara no es la misma. "Mi cara sólo ha madurado. Simplemente crecí y mi aspecto cambió. Es diferente de cuando era más joven, pero sigue siendo la misma cara", ha apostillado la modelo que, como Kylie Jenner, también ha sufrido la presión por revelar si había pasado por el quirófano. Eso sí la diferencia es que en la pequeña del clan Kardashian el cambio es más drástico y con el paso del tiempo ha tenido que confesar que sí se operó.

Pero no solo de cirugía habla en la entrevista, también confiesa cuál es su situación sentimental. "No estoy saliendo con nadie en este momento. Estoy tratando de conocerme a mí misma. Mi estilo de vida, mi trabajo, los viajes. Es complicado, con todo esto, mantener una relación con alguien". Y es que su relación fallida con Justin Bieber parece haberle dejado sin ganas de más novios.