Hailey Baldwin ha decidido responder a través de las redes sociales a aquellos que aseguraban que la modelo se había operado la cara…

Recientemente, una imagen de la mujer de Justin Bieber comenzó a circular por Instagram donde se comparaban dos imágenes de ella: una antigua, de cuando tenía 13 años, y una actual.

Hasta tal punto llegaron los comentarios y especulaciones sobre los posibles retoques que podría haberse hecho la modelo que Hailey ha decidido enfrentarse a ellos y responder a todos aquellos que hablan de sus supuestas operaciones estéticas…

"Dejad de usar fotos editadas por maquilladores. Esta foto de la derecha no es lo que parece. Nunca me he tocado la cara, así que si vas a sentarte a comparar mi yo los 13 años y a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan a lo loco", escribe la modelo junto al montaje donde se comparan las dos fotos.