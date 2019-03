Hailey Baldwin confiesa que el sueño de su vida es convertirse en un ángel de Victoria's Secret

Aunque a Hailey Baldwin no le gusta el grupo de amigas de Taylor Swift, entre las que se encuentra Gigi Hadid, y lo ha reconocido públicamente, lo cierto es que sí que le gustaría llegar a convertirse en un ángel de Victoria's Secret. "Es el sueño de toda modelo", decía para la revista People.

Y es que aunque no está segura de que pueda conseguirlo, la joven de 23 años que tuvo un affaire con el mismísimo Justin Bieber, podría alcanzar su meta si se lo propone. "Jamás posaría desnuda, aunque sí en lencería fina", decía la modelo, dando a entender que si es Victoria's Secret quien se lo pide podría hacer una excepción.

"No me importa lucir biquinis y ciertas piezas de lencería si yo percibo que se hace con gusto. Algo mono, como Victoria's Secret, pero nada vulgar o demasiado sexual", concluyó. Y es que aunque no lo dijo directamente, está claro que este es un mensaje a voces para la firma de lencería, que podrían contar con ella para el 2017.