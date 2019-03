Haileigh, la modelo y estrella de Instagram que tiene solo 7 años

Haileigh Vasquez es el nombre de una niña de 7 años que está revolucionando las redes sociales con sus looks y sus posados profesionales. Muchos ya la consideran una modelo y estrella de Instagram a su temprana edad.

Con tres años empezó en el mundo de la moda introducida por su madre, Zulay Vasquez, quien le sacaba las fotografías y las publicaba en Instagram. Hoy en día son más de 130.000 personas las que siguen a la 'it girl' y en sus instantáneas ha llegado a conseguir 3.000 likes. ¡Qué barbaridad!

Se ha dejado ver en 'The Steve Harvey Show', ha protagonizado una campaña de 'vuelta al cole' de los almacenes Saks Fifth Avenue y ha desfilado en la pasarela de New York Fashion Week. Emily Lanzillo, socio de la agencia de relaciones públicas que promociona a la pequeña en la Semana de la Moda, dijo: "Es como una chica de 15 años en un cuerpo pequeño".

Un reportero de la revista Narratively, que quedó con Haileigh para una sesión de fotos, dijo que al verla saliendo del colegio la vio como una niña más, con su uniforme y sus trenzas. Sin embargo, Vasquez junior se convirtió en toda una modelo cuando posó frente a las cámaras, dejando al reportero impresionado. Haileigh ha llegado pisando fuerte…