Gwen Stefani se convierte en nueva chica L'Oréal

La firma francesa L'Oréal Paris nos sorprende con su nuevo fichaje. Acostumbrados a ver a espectaculares modelos de pasarela o a las grandes estrellas del celuloide, ahora se une a la larga lista de celebrities que dicen eso de "por que yo lo valgo!" una conocida cantante: Gwen Stefani.

La ex No Doubt parece estar emocionada con la decisión de la firma: "No me puedo creer que vaya a ser una chica L'Oréal. Soy muy afortunada". La primera campaña de Gwen será para Infalible Le Rouge, la colección de barra de labios.

La cantante siempre ha afirmado que tiene que hacer malabarismos para poder compaginar su faceta de madre con su carrera musical. Pero, desde hace bien poco, Gwen tuvo que sumar a todo ello sus primeros pasos en el mundo de la moda.

"Es realmente duro. No voy a mentir", afirmó en una entrevista reciente. "Siempre supe que quería tener una familia y por ello pensé en crear mi propia colección de ropa, para poder trabajar desde casa y así estar con los niños al mismo tiempo", confesó.

Aunque hace pocos meses saltaron a la luz algunos trapos sucios de su marido, al cual se le relacionaba con un travesti, parece que a Gwen eso no le ha afectado. La cantante considera estar viviendo una sueño y un momento muy, muy feliz gracias a su carrera y a su familia.