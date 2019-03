La gran fa-chonista

El portero de la ‘rojita’ es uno de los hombres más envidiados. No sólo por el dinero que puede llegar a embolsarse como la mayoría de los que curran con balones sobre el césped, sino también porque acostarse y levantarse todos los días con Edurne es el sueño de muchos españolitos. La guapa cantante Edurne es una de las mujeres más deseadas y prueba de ello son la cantidad de portadas que ha protagonizado para revistas masculinas. ¿Sus secretos? Una cara y una figura de impacto.

Pero a pesar de su sobresaliente belleza, Edurne no es una de las mujeres mejor vestidas made in Spain, sino todo lo contrario. Una pena, porque con un poco de empeño podría serlo perfectamente. Otro caso más que reconfirma que ser guapa no es sinónimo de elegancia. De hecho, no sé porque la mayoría de las mujeres de este país, que reúnen características similares a las de Edurne, optan por el fa-chonismo. Y ella, sin duda, es la gran embajadora de esta tendencia en alza cuya prenda must have es el vestido ajustado.

Toda choni seguidora del fa-chonismo tiene más de un vestido ajustado en el armario.

El punto positivo que le damos a Edurne es que ella puede permitirse el lujo de llevarlos, no como esas celebrities que los lucen marcando michelo.

Edurne podría ser lo que quisiera y no entiendo el porqué de su pasión por lo ajustado, además de lo oxigenado. ¡Vaya tinte rubio que lleva! El color de pelo es algo que ensalza o destruye un look y en este caso está claro que no posiciona a la cantante en el puesto nº1 del ranking de la elegancia. Debería bajar un poco el tono. Consejo: cambia de estilista y de peluquero.

O mejor, ¡Hazte amiga de Paula Echevarría! Si ella logró transformar a David Bustamante, estoy seguro de que contigo haría un buen trabajo…