La gran coincidencia de Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez en estas imágenes

Parece que Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez tienen gustos similares… La colaboradora de 'Zapeando' y la madre de la hija de Cristiano Ronaldo han paseado un look de lo más similar por Italia.

Mientras Georgina Rodríguez acudía recientemente al estadio de la Juventus de Turín con un mini smoking en negro, Pedroche apostaba por el mismo look para una súper fiesta, la gala de The Best Chef Awards 2018, a la que acudió en Milán junto a su marido, el famoso chef Dabiz Muñoz.

Pero uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido que además de coincidir en el estilismo, Georgina y Pedroche presumen de vestido con la misma pose.