Gonzalo Miró, Álex González o Luis Medina, en la primera pasarela de moda únicamente masculina

LA CAPITAL SE LLENA DE CARAS CONOCIDAS PARA LA MADRID FASHION WEEK MEN

La primera sesión de la Madrid Fashion Show Men ha reunido en el Museo del Traje de la capital un sinfín de caras conocidas. Boris Izaguirre, Bimba Bosé, Gonzalo Miró, Luis Medina... Los más 'it' del panorama celebritero no ha querido perderse el desfile masculino 'by El Corte Inglés'. Y es que, la MFShow Men está teniendo un éxito total: los recintos feriales en los que se celebraba Cibeles han sido desbancados por edificios emblemáticos de la capital. ¡Todo un acierto!