¡Glamour en la terminal! Los VIP hacen de los aeropuertos auténticas pasarelas de moda

Ni la Milán Fashion Week, ni la pasarela de Paris o Cibeles son ya los referentes de la moda más actual. Las principales pasarelas del momento son las terminales de los aeropuertos. Todos los días nuestras celebrities favoritas viajan de país en país, entre promociones, estrenos o simplemente de vacaciones, y claro hasta en esas situaciones van a la última. En el code dress de los aeropuertos hay algunas prendas claves que no pueden faltar si eres una celebrity de raza:

Las gafas son imprescindibles, ninguna celebrity que se precie, baja de un avión sin un buen par de gafas, a poder ser grandes y oscuras, como luce Sara carbonero o Natalie Portman, que oculten así la cara por si no te ha dado tiempo a maquillarte o estás recién despertado de la siesta del avión.

Otro elemento básico son los sombreros, gorras, o boinas, da igual el formato, pero ¡lleva algo en la cabeza! Además de dar un toque superchic, y exclusivo, puedes despreocuparte si ese día no has podido ir a la peluquería porque perdías le avión. Expertas en esto son Jennifer Lawrence o Paris Hilton, siempre que viaja su pamela nunca falta.

Todos sabemos que para viajar en avión tienes que ir cómodo, pero la comodidad no es enemiga de la moda. Así que para ir siempre mono y comfortable en un avión, no pueden faltar un buen par de jeans, combinados con una chupa de cuero o aquellos complemento que van hacer que tu look sea de total tendencia, como algún pañuelo bonito alrededor del cuello, o un buen bolso, prendas que nunca faltan en el vestuario de Candice Swanepoel.

Y por último si vas de viaje y eres una auténtica celebrity, tienes que llevar una maleta a la altura de tu categoría. No puede ser una maleta al uso de cualquier mortal, no… tiene que ser digan de una estrella. Así si vais a un aeropuerto y queréis deslumbrar como nuestras estrellas, ya sabéis cuales son los elementos claves.