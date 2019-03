Giselle Bündchen tiene en casa un gallinero

Uno de los misterios mejor guardados de las modelos es ¿qué contienen sus neveras? Descubrimos que uno de sus alimentos estrellas son los sadwiches de apio pero lo que no sabemos es qué comerá Giselle Bündchen para tener ese cuerpazo de escándalo.

Ha llegado el momento de conocer las claves tipazo de la brasileña. La modelo y su esposo, Tom Brady, figura del fútbol americano, tienen un gallinero y árboles frutales para el propio consumo en su casa de Los Ángeles. Según reveló la "top model" en una entrevista que publica el diario Folha de Sao Paulo:

"No como nada que sea industrializado y nunca le he dado comida de ese tipo a mi hijo. Tengo cincuenta árboles frutales en mi casa y un gallinero particular", señaló la modelo y actriz.

Bündchen admitió que el hecho de tener un gallinero en casa causa extrañeza a los amigos de la pareja.

"Muchos amigos lo ven extraño ¿Pero cuál es el problema de criar gallinas? Tengo huevos frescos todos los días y adoro ese ambiente de granja. Quiero una casa en la que pueda sentirme como en la casa de mis abuelos, donde todo era sencillo y todas las comidas frescas, preparadas en el momento", apuntó.

La pareja, que está terminando de construir una mansión en Los Ángeles que, según la prensa estadounidense, está valorada en13,5 millones de euros, seguro que ya ha pensado el lugar donde vivirán sus gallinitas, plantarán sus arbolitos y quién nos dice que no encuentren lugar para una vaquita lechera.