Gisele Bündchen habla de sus duros comienzos como modelo: "Me dijeron que mi nariz era demasiado grande y mis ojos muy pequeños"

Si hay algo que las curiosas historias de las celebrities nos dejan claro es que nunca hay que perder la esperanza. La última en contar las peripecias de sus comienzos como modelo ha sido Gisele Bündchen, quien no tuvo unos inicios nada fáciles, pero no tiró la toalla y consiguió convertirse en la modelo más deseada del mundo.

"Recuerdo que algunas personas me dijeron que mi nariz era demasiado grande y los ojos muy pequeños, que nunca podría estar en una portada", relató en una entrevista para la revista People. "No fue fácil con 14 años escuchar ese tipo de crítica. Me hizo sentir insegura", añadió recordando esos duros momentos.

Sin embargo, un consejo de sus padres le ayudó a seguir luchando por sus sueños: "Esa gran nariz viene con una gran personalidad", le dijeron que contestara la próxima vez. Así, con 16 años y 42 rechazos en distintos trabajos relacionados con el mundo de la moda, Gisele viajó a Nueva York y desfiló por primera vez para Alexander McQueen en 1988, lo que precedió a su primera portada para Vogue un año después en una sesión con el fotógrafo Irving Penn.

"No sabía nada acerca de la moda. Veía los trabajos como oportunidades de viajar por el mundo y hacer algo de dinero, así también podría ayudar a mi familia al volver a casa", comentó recordando que no se imaginaba lo que le esperaba. Más tarde, el contrato millonario que firmó con Victoria's Secret y su noviazgo con Leonardo DiCaprio la lanzaron a la fama mundial.

"Esto atrajo mucha atención sobre mí, es algo con lo que no me siento muy cómoda. A día de hoy todavía no me he acostumbrado", explicó la it girl, que el año pasado se retiró de las pasarelas para dedicarse a cuidar de sus hijos, Benjamin y Vivian, y del hijo que su marido Tom Brady tuvo en una relación anterior, Jack.