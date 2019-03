Gisele Bündchen continua siendo la modelo mejor pagada según la revista Forbes

POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO

Cuando nació Gisele Bündchen fue tocada por una varita y elevada a la categoría de diosa y es que lo suyo no es normal. No le basta con ser una de las mujeres más bellas del mundo, una esposa amantísima y una madre cañón, además ha vuelto a ser nombrada por séptimo año consecutivo como la modelo mejor pagada según el ranking de la revista Forbes con una recaudación anual superior a las 31 millones de euros. Y es que no hay nadie que consiga echar a Gisele del pódium.