Gisele Bündchen considera que la limpieza es terapéutica

Una de las cosas buenas de ser rico es que te despides de las tareas del hogar, de limpiar, planchar y cocinar. Parece que a estos multimillonarios se les antoja lo que no tienen. La modelo Gisele Bündchen nos ha confesado los secretos de su diván.

La guapa modelo considera que limpiar es un ejercicio muy terapéutico. Desde que se convirtió en madre, de su pequeño Benjamín, una de sus cosas favoritas es poner en orden su casa.

"Me encanta, la limpieza de la casa es en realidad muy terapéutico para mí. Convertirse en madre me ha dado una nueva perspectiva sobre la vida. No puedo describir con palabras lo mucho que me encanta”. No sólo le gusta sino que parece estar fascinada con el plumero y la fregona, te recomendamos que no pongas el canal de ‘teletienda’ o te arruinarás comprando todo tipo de artilugios y cachivaches para relajarte limpiando.