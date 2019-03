Gigi Hadid y Zayn Malik están cada días más unidos y pueden superar todos los obstáculos

Gigi Hadid y Zayn Malik son una pareja muy unida. Desde que comenzaron su relación, a los pocos meses de la ruptura de Perrie Edwards y Zayn, parece que han sido capaces de callar todos los rumores. Ambos están cada día más felices, y no se cortan en hacer público el amor que sienten.

La supermodelo será la presentadora de la gala de los American Music Awards donde participa su novio, y se juega un galardón muy especial en la categoría de 'Mejor Artista Nuevo'. Doble presión para Gigi que estará nerviosa por presentar la gala, y por la noche tan importante a la que se enfrentará su novio.

La modelo presentará la gala junto a Jay Pharoah y ha concedido una entrevista a E!News hablando sobre el evento. Ha señalado que es un gran orgullo para ella, y que se siente preparada para hacerlo: "He visto los AMAs desde siempre, así que obviamente es un gran honor y privilegio poder hacerlo". Además, ha confesado que apoya totalmente a Zayn Malik. "Definitivamente estoy votando por él. No sé si se me permite decir eso como anfitriona, pero lo estoy".

Y en esta bonita pompa romántica hay un obstáculo que parece que está desquiciando a Gigi. La ex de Zayn, Perrie Edwards, que no ha olvidado del todo al cantante y sigue teniéndole más presente de lo que le gustaría a la modelo. Ahora el lanzamiento de la última canción de la cantante junto a Little Mix, 'Shout Out to my ex', ha puesto muy furiosa a la modelo. Después de la dura ruptura tras cuatro años de relación, Perrie la ha dedicado una canción. Y la sorprendente letra nos ha impactado: "Escuché que él se enamoró de otra chica, si, si, eso me dolió lo admito, olvídalo chico, ya lo superé". ¡Muy fuerte!