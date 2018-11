Gigi Hadid pide disculpas por imitar a Melania Trump sobre el escenario de los AMAs

Después de su discurso en los American Music Awards, Gigi Hadid ha tenido que pedir disculpas por el aluvión de críticas a rque hecibido en las redes sociales. La modelo subió al escenario junto a Jay Pharoah y ahí es cuando se dejó invadir por el espíritu de la nueva primera dama de Estados Unidos.

"Amo a mi marido, amo a Barack Obama y a nuestras hijas, Sasha y Malia", dijo Gigi imitando, incluso con gestos y acento (por el que ha sido criticada como racista), el discurso de Melania con el que fue acusada de plagiar a la antigua primera dama Michelle Obama.

Tal ha sido la cantidad de comentarios negativos y críticas recibidas que el ángel de Victoria's Secret ha querido salir en su defensa a través de las redes sociales publicando en Twitter una imagen de una carta escrita de su puño y letra: "Me he sentido muy honrada de presentar la gala de los premios AMAs y de trabajar con algunos de los mejores escritores de este negocio", comienza la misiva de Hadid, y continúa: "Quité o cambié cualquier cosa del guion que consideré que iba demasiado lejos, y aunque no podáis verlo, todo lo que se quedó tenía buena intención. He sido el centro de un sketch cómico televisado que se burlaba con mis acciones y era capaz de encontrar humor en ello. Creo que Melania entiende el show business y la forma en la que están escritos los programas y cómo funcionan. Pido perdón si he ofendido a alguien. Solo tenía las mejores intenciones para nuestro país".