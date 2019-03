Gigi Hadid y Perrie Edwards, enfrentadas por Zayn Malik

La relación de Gigi Hadid y Zayn Malik comenzó al poco tiempo de que el cantante rompiese con Perrie Edwards tras una larguísima relación, y después de que Gigi lo dejase con Joe Jonas , que aunque no llevaban demasiado tiempo, ya se habían dejado ver públicamente en varias ocasiones. Todo indica que la herida no está curada del todo, y la ex de Zayn continúa hablando de su relación después de que haya pasado un año desde que finalizó . No duda en sacar a la luz el daño que le hizo. Ahora que ella ya lo tiene más superado, quiere contar su versión de los hechos.

🤔......exactly what qualifications does one need to be a "source"?! The amount of BS online, & how much negativity it creates, is truly sad.