Gigi Hadid, Paula Echevarría y Natalie Portman acaparan los flashes con los mejores looks

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Dakota Johnson. La actriz ha paseado un look total black compuesto por un precioso abrigo de paño estilo masculino y un bolso de piel tipo retro.

El puesto número 8 es para el look que Inma Cuesta lució en la cena de los nominados a los Goya. Un smoking en blanco de Escada con americana cruzada con grandes botones en dorado.

Continuamos con el outfit de la conocida bloguera Chiara Ferragni. Un look plagado de tendencias y perfecto para copiar esta temporada: blusa en crudo, falda abotonada y maxi botas altas. ¿A qué esperas para ir a por él?

Gigi Hadid toma el relevo con un street style con el que demuestra por qué ahora es una de las tops del momento. La modelo apostó por un amplio vestido mini de cuello vuelto que combinó con unas botas altas en el mismo tono.

El ecuador del ranking es para el estilismo de Jessica Alba. La actriz, siempre tan acertada, combinó una falda de tubo con estampado de flores con una camiseta navy, aportándole un toque rocker con una chupa de cuero. Los zapatos en plata combinan a la perfección con este 'mix look'. Y es que, ¿quién dijo que hay combinaciones imposibles?

Paula Echavarría se queda a las puertas del podio con un vestido de Dolores Promesas diseñado para la actriz de 'Velvet' en exclusiva para los Premios Mujer Hoy. Un diseño con falda de tul bordada y con cuerpo de organza de seda.

El bronce esta semana es para Olivia Palermo. Impresionante el outfit que eligió la it girl para acudir al desfile de Christian Dior en París. Un original pichi de cuadros que combinó con un básico negro en cuello vuelto y botas de piel por encima de la rodilla. ¡Perfecta como siempre!

Una impecable Lily James se hace con la plata. La actriz británica acudió a un programa de televisión derrochando naturalidad y estilo. Lily se decantó por un look total white: falda de tubo repleta de bordados y una camiseta con cuello redondo que iba en perfecta sintonía con el estilo de la falda.

El oro de la semana es para Natalie Portman. La actriz acudió al estreno 'Jane Got a Gun' con un precioso vestido de gasa repleto de coloridas flores bordadas de Valentino. Un vestido que todas querríamos lucir en alguna ocasión y que ha llevado a la actriz a ocupar el mejor puesto de la semana.

Y llega Samantha Vallejo-Nágera al fashion crime. Sí, no había dudas, la chef aterriza en el peor puesto de la semana convertida en una directora de circo. No sabemos si es que Samantha fue preparada de esta guisa para hacer algún tipo de número en los Premios MujerHoy, pero lo que sí que tenemos claro es con este look como mínimo dio la nota. Y es que aunque te guste ir diferente, no te olvides de unas gotitas de estilo.