Gigi Hadid, Kristen Dunst y Sarah Hyland triunfan con sus looks sobre alfombras o en plena calle

Kristen Dunst estrena el ranking como la delicadeza personificada. La actriz eligió un ejemplar de Chanel Alta Costura estilo años 20 repleto de encajes, pailletes y transparencias. Un dress code con el que consiguió una estética flapper que se convirtió en el centro de los flashes en los Critics' Choice Awards.

Alessandra Ambrosio toma el relevo con un outfit muy campero: camiseta de canalé con cuello perkins, jeans acampanados y unos botines en camel a juego con la chupa de cuero. ¡Cómoda y muy estilosa!

El puesto número 7 es para Irene Escolar. La joven actriz estaba radiante con el diseño que eligió para acudir a los Premios Feroz. Un vestido 'black and white' cut out de Antonio García con el que demuestra que no hace falta lucir un buen escote para triunfar con tu elección.

Y continuamos con otro look de los Premios Feroz, el de Aura Garrido. La actriz estaba espectacular con un diseño en color corinto con escote halter y abertura en forma de lágrima de House of CB. ¡Un vestido que parecía hecho a medida para la actriz!

El ecuador del ranking es para el street style de Gigi Hadid, y es que hay que tener mucho estilo para triunfar con un look básico como este. Espectacular la combinación de abrigo camel con un fondo negro que combinó con un bolso clásico de Yves Saint Laurent.

El puesto número 4 es para Carly Chaikin. La actriz ha apostado por este diseño vaporoso con un amplio escote con el que puso el toque naíf a la noche. La trenza de espiga continúa con el estilismo del outfit. ¡Perfecta!

El bronce de la semana es para Blanca Suárez, y es que aunque muchos han etiquetado a la actriz como una de las peor vestidas de los Premios Feroz a nosotras nos encanta. Blanca volvió a apostar por la originalidad con un vestido compuesto de dos estilos: una parte superior repleta de brillantes y una falda simple de gasa con cola. Para su pelo, Blanca apostó por un falso bob con ondas al que aportó protagonismo con un 'ear cuffs' de Suárez.

Julianne Hough se hace con la plata por saber cómo ir chic y cómoda a la par que informal. La cantante ha lucido un outfit compuesto por una sencilla camiseta blanca, una americana corta con largas solapas y unos pantalones baggie con lazada que son un must have de la temporada. Combinar este look con unos mocasines con borlas como hace Julianne le aporta ese toque sofisticado al look.

El oro de la semana es para una muy acertada Sarah Hyland, y es que nos encantan cuando las jóvenes se visten como tal y triunfan con sus estilismos sobre las alfombras. La actriz de Modern Family deslumbró en los Premios ELLE Televisión con este vestido estilo vintage con el que presumió de piernas gracias a su acertada elección de unas finas sandalias de tiras en el mismo tono que el diseño. ¡Un look de 10!

Y el fashion crime de la semana es para Ana Fernández. La actriz fue una de las peor vestidas de los Premios Feroz con un diseño corto de patchwork, o mejor dicho, un vestido que parecía haber sido diseñado y bordado por su abuela. Por no hablar de los complementos que terminaban de barroquizar este fashion crime.