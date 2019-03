Gigi Hadid habla sobre la enfermedad que padece toda su familia

Acaparar la atención de las cámaras de la manera en la que lo hacen las hermanas Hadid no es suficiente para olvidar el drama que estas jóvenes viven en su casa, drama que Gigi se ha atrevido a confesar en público después de muchos años de silencioso sufrimiento.

Desde hace meses se conoce la noticia de que su madre, la diseñadora holandesa Yolanda Foster, lleva luchando contra la enfermedad de Lyme, una infección que se contrae a partir de la picadura de una garrapata, desde 2012. Lo que no se sabía es que Bella y Anwar, sus dos hijos pequeños, también la padecían.

La modelo ha pronunciado un emotivo discurso en la gala de la Global Lyme Alliance, una fundación dedicada al estudio de esta patología, con el que quiso trasladar a los asistentes la situación tan difícil que viven de puertas para dentro.

"Soy la única de mis hermanos, mi madre y mi familia que no ha sido afectada por la enfermedad de Lyme. Ha sido muy difícil para mí, porque yo no lo entiendo. Es difícil y simplemente intento darles esperanza y ser fuerte para ellos, aunque no puede entender por lo que están pasando", dijo Gigi mientras intentaba contener las lágrimas sobre el escenario.

Joe Jonas no quiso perderse esta noche tan especial para su chica, en la que todos los presentes se plantearon el objetivo de hacer visible esta enfermedad para buscar una cura.