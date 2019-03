Gigi Hadid estalla contra los que critican su extrema delgadez

Gigi Hadid no ha aguantado más y ha explotado contra todos aquellos que han estado criticando los cambios físicos que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. Al parecer, antes pesaba demasiado para trabajar en el mundo de la moda y ahora está extremadamente delgada. Algo a lo que la modelo ha querido responder.

Al parecer la modelo sufre la enfermedad de Hashimoto o Tiroiditis Crónica, una dolencia que afecta al sistema inmunitario disminuyendo la actividad tiroidea. Algo que puede provocar fatiga extrema, problemas metabólicos, incapacidad del cuerpo para mantener el calor o retención de líquidos.

Algo sobre lo que ha querido pronunciarse a través de su perfil de Twitter lanzando una serie de mensajes. "A todos aquellos que dijeron que estaba 'demasiado gorda para la industria', lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a la Tiroiditis de Hashimoto", comenzaba explicando la modelo.

Además, asegura que ha estado tomando medicación para mantener a raya su enfermedad e incluso ha llegado a participar en un ensayo clínico, por lo que se encuentra mucho mejor. "Aunque el estrés y los viajes excesivos también pueden afectar al cuerpo, siempre he comido igual, mi cuerpo simplemente lo asimila de manera diferente ahora que estoy mejor de salud. Tal vez puedo estar 'demasiado delgada' para vosotros. Sinceramente, yo no quiero esta delgadez pero me siento más saludable internamente", asegura la modelo aunque dice que aún está "aprendiendo y creciendo con su cuerpo todos los días".

Hay un punto sobre el que hace especial hincapié y es su relación con las drogas. Son muchos quienes afirman que la extrema delgadez de la modelo se debe a su adicción a determinadas sustancias, algo que ella ha desmentido con dureza. "No voy a dar más explicaciones sobre cómo está mi cuerpo, al igual que cualquiera, con un tipo de cuerpo que no se ajusta con vuestras expectativas de 'belleza', no debería tener que hacerlo. No juzgo a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejad de meterme en el mismo saco sólo porque no entendáis que mi cuerpo ha madurado", asegura.

Para acabar, ha pedido a los usuarios de las redes sociales que tengan más empatía con el resto de personas y que tengan en cuenta que nunca van a saber del todo cual es la verdad. También les anima a que usen toda esa energía para apoyar a aquellas celebrities que sean de su agrado y dejen en paz a las que no lo son.