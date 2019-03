Gigi Hadid se enfrentó a The Weeknd después del Victoria's Secret Fashion Show 2016

ES EL EXNOVIO DE SU HERMANA BELLA

Aunque todo lo que vimos en el Victoria's Secret Fashion Show 2016, en París, fue un par de miradas incómodas entre Bella Hadid y The Weeknd, parece que la hermana de la modelo, Gigi, ha decidido plantarle cara al canadiense. Según ha informado HollywoodLife.com, que además ha compartido en exclusiva imágenes del momento, después del desfile la novia de Zayn Malik y el cantante protagonizaron una acalorada y bochornosa pelea. Aunque no se sabe qué se dijeron exactamente, la cara de él no tiene precio.