Ha vuelto a sacar su carácter

No cabe duda de que Gigi Hadid tiene carácter, y no es la primera vez que lo demuestra, ya que el puñetazo que le pegó a un fan que quiso acercarse demasiado a ella hace años en Milán dio la vuelta al mundo. Y ahora, con motivo del desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, no ha dudado en encargarse de poner en su sitio a una espontánea que intentó colarse en la pasarela.