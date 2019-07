Georgina Rodríguez ha compartido con sus seguidores una última instantánea que ha sido muy alabada y criticada, pues la modelo ha subido a su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con un estilismo de chándal que le queda como un guante, pero que muchos de sus fans no han comprendido cómo ha combinado este outfit.

Sentada en el asiento de un avión privado, Georgina luce un chándal de la marca italiana Kappa, que ahora que está en rebajas se puede encontrar el conjunto entero por menos de 80 euros, pero lo raro de su conjunto es el bolso que le acompaña, un Hermés valorado en 9000 euros.

Una imagen que ya supera el millón de 'likes' y sus seguidores no han tardado en alabar a la modelo: "Guapísima" o "Me muero de amor", escriben algunos fans entre miles de corazones. Otros, sin embargo se han mostrado más reacios y aseguran que solo quiere presumir de los lujos que tiene desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo: "Normal, teniendo a CR de novio como para no poder viajar así" o "Si tu novio no fuera Ronaldo no estarías viajando de esta manera, seamos sinceros".

