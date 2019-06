La obsesión de Georgina Rodríguez en parecerse a las Kardashian

Georgina Rodríguez ha vuelto a hacerlo, y es que a pesar de que sus looks gustan y horrorizan a partes iguales, la chica de Cristiano Ronaldo sigue fiel a su estilo personal. De hecho, fue en abril cuando uno de sus estilismos, el cual lució durante la final de la Juventus, se volvió viral. En esa ocasión se trató de una camiseta de Balenciaga y botas XL, un estilo que recuerda mucho al de las Kardashian, aunque no es la primera vez que Georgina se inspira en las chicas del clan más famoso de la televisión para sus looks.

La modelo parece haber adoptado el estilo tan extravagante y glamuroso de Kim Kardashian y sus hermanas para cualquier situación, incluso a la hora de viajar en helicóptero. Y no solo eso, sino que se ha hecho fiel a una de sus marcas favoritas de ropa, Fashion Nova. Georgina posaba con este mono negro corto de canalé que ha lucido en su última publicación.

¿Te gusta el mono de Georgina? Pues estás de suerte porque Fashion Nova es más barato de lo que imaginas...