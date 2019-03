Georgina Rodríguez, duramente criticada por su última foto en Portugal

Georgina Rodríguez es la que ha conseguido enamorar al soltero de oro más cotizado, Cristiano Ronaldo, con quién ha formado una bonita familia numerosa. La modelo suele dejar en sus redes sociales pinceladas de su día a día, de su rutina, así como de los modelitos que suele lucir.

Ahora Georgina ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram posando junto al mar durante un viaje a Portugal. Sin embargo, lo que parecía ser una foto sin más, ha pasado a ser una imagen muy polémica. ¿El motivo? La ropa elegida.

No todos han estado de acuerdo con su outfit y han criticado duramente a la joven: "Vaya botas", "Está claro que tener mucho dinero no es sinónimo de tener estilo", "Hace falta que te den clases de glamour" o "No porque una cosa sea cara tiene que ser necesariamente bonita…puede costar un ojo de la cara y ser tan feo como esas botas!!".