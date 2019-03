Georgina Rodríguez aparece por primera vez como modelo tras confirmarse su embarazo

Georgina Rodríguez no para de vivir emociones en los últimos días. A la confirmación de su embarazo por parte de su chico, Cristiano Ronaldo, se suma que además acaba de estrenarse como modelo.

Georgina fichó por la agencia Uno Models y ha sido ahora, gracias al editorial de moda de la revista Woman inspirado en el glamour de los 50 y en el mundo del ballet, cuando la joven ha hecho su debut frente a la cámara.

Durante la entrevista, Georgina habla sobre su etapa de bailarina y el sacrificio que implica esta disciplina: “Yo no lo consideraría un sacrificio, ya que la danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano".

Asegura además que lo que más le gusta en esta vida es “pasar el tiempo con los míos y es lo que más valoro”.