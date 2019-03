Las gemelas Olsen son demandadas por robar el salario a sus becarios

Las gemelas Olsen han sido noticia por su empresa de moda The Row, ya que al parecer varios becarios han demandado a las dueñas de la empresa por explotación y robo de los salarios. La diseñadora que ha encabezado la demanda ha sido Shahista Lalani, y ha desvelado muchos datos acercas de las condiciones de trabajo para The New York Post.

Shahista Lalani comenzó a trabajar como diseñadora para la firma The Row, una de las firmas que las gemelas de 29 años fundaron con el dinero que recibieron de la televisión y el cine. Según la diseñadora las condiciones de trabajo eran pésimas, los becarios estaban explotados, e incluso ella sufrió una deshidratación debido al calor de las fábricas.

"Era muy exigente. Yo estaba haciendo el trabajo de tres becarios. Tenía que encargarme de ella todo el día y noche. Respondiendo e-mails a altas horas de la noches", además añadió: "Había que ir con su ritmo frenético y te pillaba la presión. Eras como un empleado, excepto que no te pagaban. Eran muy crueles. Algunos chicos han llorado. Vi muchos becarios llorando mientras hacían café o sacaban fotocopias".