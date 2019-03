Gala Gónzalez, Beatrice Borromeo, Gigi Hadid y demás fashionistas protagonizan los mejores 10 looks de la semana

Emma Stone inaugura el ranking de las mejor vestidas de la semana con un look un tanto 'fantasmico', y es que aunque nos encanta los 'total white', en esta ocasión la actriz se ha pasado con el blanco. Emma apostó por este vestido joya repleto de perlas, una americana puesta por los hombros y unos zapatos en el mismo tono. Un look muy elegante pero que no destacaba la belleza de la actriz.

Rachel McAdams toma el relevo con un outfit sexy y elegante. La actriz se enfundó en una original falda con volante que combinó con una camiseta tipo malla. Un look muy chic con el que Rachel dio una master class de cómo combinar diferentes estilos.

Patricia Conde aterriza en el puesto número 7 con un vestido sencillo pero muy favorecedor. Un diseño de Dolores Promesas con estampado de flores que resaltaba la figura de la presentadora. Para los pies, Patricia apostó por unos salones de color azul empolvado.

Taylor Swift toma el relevo con un look muy chic: un conjunto blanco con un mini cinturón que combinó con un maxi bolso de mano en color crema. La cantante aportó el toque de color al outfit con unos tacones de ante en azul.

Beatrice Borromeo acudió al Gran Premio de la Fórmula 1 en Mónaco junto a su prometido Pierre Casiraghi con un 'jumpsuit' de estilo 'vintage' blanco y rojo. Beatrice complementó el look con unas cómodas bailarinas y gafas de sol con los colores de la bandera monegasca.

El puesto número 4 es para Ariadne Artiles. La modelo presentaba su nueva colección de baño con un outfit de lo más 'cool': pantalones high waist de pinzas en rayas que combinó con uno de sus diseños y cazadora vaquera. Los tacones en color nude aportan el toque distinguido al look.

El bronce de la semana es para el estiloso street style de Gigi Hadid. La modelo ha apostado esta semana por unos ripped, una sudadera de manga corta en crema, un bolso de flecos y unos bonites de ante. Una combinación de prendas muy de tendencia.

La plata es para Mar Flores. La exmodelo ha lucido un look que nos recuerda a la tendencia de la primavera pasada, el matchy matchy. Mar escogió un traje de chaqueta y pantalón con estampado de flores que combinó con unos impresionantes salones de lentejuelas y una maxi cartera de mano diseñada por ella.

Y el oro de la semana es para Gala González. La 'it girl' apostó por este sensual Elie Saab que le ha llevado directamente a ocupar el primer puesto del ranking de las mejor vestidas de la semana. El peinado, las joyas y los labios rojos son una elección perfecta que aporta frescura al look.

Y el fashion crime es para una Eugenia Martínez de Irujo convertida en una lámpara con doble tulipa, y es que esa camisa roja con esos faroles de mangas nos ha dejado patidifusos. Pero para sorpresa, sorpresa son sus pantalones, tan rectos y largos que se comieron hasta los pies de la pequeña de la Casa de Alba.