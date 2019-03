Las gafas de sol, el complemento ideal de las celebrities más fashion

De sobra sabemos que las gafas de sol con un complemento indispensable que en nuestro bolso no puede faltar. Este año, las gafas estilo hippy son la última moda. Famosas como la actriz Whitney Port o la hija de Madonna, Lourdes María, no dudan en ponérselas. Destacan por su montura redonda, típica de los años 60.

Otras más recataditas como Amaia Salamanca, Tamara Falcó o Sofía Vergara apuestan por gafas mas chic, unas que les cubran el rostro y con cristales de color. Seguramente para pasar desapercibidas y no ser el centro de atención.

Todo un boom son las retro. Muchas de nuestras famosas no dudan en tenerlas en su colección, como es el caso de Vanessa Hudgens con un estilo muy ‘grease’. Kim Kardashian prefiere ir con mas gafas que cara al gimnasio, mientras que Olivia Palermo arriesga con el color y la verdad que le sientan divinamente.

Por último, y no menos importante, nos podemos encontrar con las famosas que eligen gafas de sol grandes y negras al estilo ‘fashion total’. En este grupo no puede faltar Paris Hilton o Lindsay Lohan. Tanto para dar un paseo como para ir al gimnasio, nuestras estrellas no abandonan su somplemento indispensable... ¡No sin mis gafas!