FRONT ROW IV JORNADA DE LA MBFWM 2016

Carmen Lomana y Mar Flores han sido algunas de las personalidades más destacadas en el desfile de la firma Alvarno quienes han posado ante los medios muy elegantes. Lomana también se ha dejado ver a lo largo de estos días por la MBFWM, mientras que Mar era la primera vez que acudía a la pasarela en lo que llevamos de la semana de la moda de Madrid.

The 2nd Skin ha contado en el front row de su desfile con algunos VIPs incondicionales de la marca. Así, hemos podido ver a la 'it girl' Lulú Figueroa acompañada por su marido, Adrián Saavedra, quienes posaban muy felices y chics para los fotógrafos del evento. También han captado a la actriz de 'Velvet' Cecilia Freire quien no ha querido perderse las propuestas de los diseñadores.

El desfile del diseñador Jorge Vázquez ha sido uno de los que más famosos ha congregado en su front row, y es que casi todos los VIPs patrios son admiradores del modisto. Así, la actriz Marta hazas, Nuria Roca y su marido Juan del Val, Eugenia Martínez de Irujo o Bibiana Fernández, entre muchos otros, no han querido perderse todas las novedades que Jorge ha presentado en la semana de la moda de Madrid.