Las 5 fotos que convierten al blanco en el color del otoño

Si seguimos lo que se considera el ritmo normal del calendario estilístico, la ausencia de color la reservamos para los meses de verano. Pero algo ha ocurrido esta vez…Y es que haciendo un rastreo por el street style que dictaba sentencia sobre qué nos pondríamos este invierno, ¡hemos visto que todo está lleno de prendas y accesorios blancos! Como no podía ser de otra manera, las marcas se han unido a lo que apuntaba ser la tendencia otoñal y nos han hecho accesible el hecho de ir a la moda. Te enseñamos las 5 imágenes que demuestran que lo que te contamos es verdad, verdad y nada más que la verdad.

Street Style Londres

En las calles londinenses vimos el blanco sobre todo en el calzado. Versátil como no lo es ningún otro color de calzado, si te haces con unos botines blancos puede ser que no te los quites en todo el otoño.

Street Style Londres | Instagram

Zara

Te adelantábamos que las marcas están aquí para hacer realidad lo que apunta a ser tendencia. El claro ejemplo lo tienes aquí, con estos botines de tacón mini que puedes comprar en Zara ahora mismo.

Zara | Zara

Street Style Copenhage

Y de los zapatos, ¡al look completo! ¿Por qué no atreverse con un vestido camisero totalmente blanco? Combinado con las sneakers nos parece un look genial.

Street Style Copenhage | Instagram

También en los accesorios

Si no te convence demasiado vestir de blanco impoluto, una opción es sumarte a la tendencia en los accesorios. Con este bolso en forma de balón de rugby de Bimba y Lola, dicho y hecho.

También en los accesorios | Bimba y Lola

¡Incluso en el pelo!

Tanto ha trascendido la tendencia del blanco que las más atrevidas se han lanzado ¡a teñirse el pelo! Blanca Suárez, María León, Macarena Gómez…el panorama patrio está lleno de melenas blancas. ¿Serás tú la próxima?