La foto de Pilar Rubio con su hijo Álex en la que todos se fijan en lo que lleva puesto en los pies

Pilar Rubio ha compartido una imagen en su Instagram que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Lo que ha llamado la atención a sus 6,2 millones de followers es el atuendo que lleva puesto. En la foto sale junto a su hijo Álex, se le ve muy feliz recibiendo un beso del pequeño y además muy cómoda con un pijama del PSG, el nuevo equipo de su marido, Sergio Ramos. Sin embargo, la guinda del pastel y lo más comentado ha sido su calzado, unas chanclas Gucci con calcetines.

"No hay mejor forma de empezar el día, BESOS MÁGICOS", ha escrito la presentadora junto al post. De esta guisa Pilar transita por su nueva casa de París, y es que aunque cueste creerlo, las chanclas con calcetines son una de las tendencias top entre las celebrities y expertos en moda. La actriz estadounidense Katie Holmes ha convertido esta moda en una de sus marcas personales, el cantante Justin Bieber también es fan de este calzado que luce a menudo, e incluso la reina de las nuevas tendencias Kim Kardashian ha llevado esta rara combinación. Cabe destacar que en algunos países donde el tiempo es frío esta tendencia está totalmente normalizada.

Los seguidores de Pilar no han dejado pasar la oportunidad de comentar la publicación: "Perdona? Chanclas con calcetines? Ya pierdes todo el glamour!! Jajaja", comentaba una seguidora. También ha sido muy comentado el pijama de la influencer: "Pijama del PSG? En serio?", "No te ponías el pijama del Madrid" o "De París de toda la vida". Por otro lado, también ha recibido mensajes positivos como "Qué guapos, por cierto me encanta la camisa que llevas" o "Menuda diosa", entre otros.

