La foto de Adele de más de seis millones de likes con la que confirma su relación

Adele es una de las artistas más reservadas en cuanto a su vida privada se refiere, pues son muy pocas las veces que se ha podido saber algo de ella más allá de lo que suele publicar en sus redes sociales. Después de una temporada bastante diferente, marcada por su gran transformación física y su ruptura con su antigua pareja, la cantante ha vuelto a encontrar la felicidad, esta vez al lado de uno de los agentes deportivos más prestigiosos de la NBA, Rich Paul.

La pareja ha aprovechado para acudir este fin de semana a la boda del jugador de los Lakers Anthony Davis, quien se dio el 'sí quiero' con su mujer Marlen P. Una ceremonia a la que acudieron muchos rostros famosos, entre ellos la artista, quien no pasó desapercibida, puesto que su vestido de alta costura fue uno de los más elegantes de la ceremonia, aunque esto no es la primera vez que ocurre, ya que la británica es muy dada a dejar a todos con la boca abierta debido a sus looks.

Un diseño de lo más parecido a la época dorada de Hollywood por su vestido corte midi con una caída espectacular en sus hombros. Un modelito que pertenece a la última colección de Haute Couture de Schiaparelli, una de las marcas de ropa de alta costura más famosas de los últimos tiempos. Las imágenes las quiso compartir hace un día en su perfil de Instagram y ya superan los seis millones de likes.

Aparte de varias fotografías con su look, ha aprovechado para subir una junto a su chico y así confirmar su relación. Ambos posan sonrientes delante del photocall de la boda, lo que deja ver que entre ellos la cosa va de maravilla. Aunque, no es la primera foto de la pareja juntos, ya hace unos meses fueron pillados por las cámaras mientras disfrutaban de un partido de baloncesto, si es la primera vez que Adele comparte con todos sus seguidores una fotografía con su nuevo amor.

Seguro que te interesa...

Adele publica una foto meses después de su asombrosa pérdida de peso