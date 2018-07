La fórmula para conseguir abdominales sin sudar

La revolución fitness ha llegado y promete no sudar ni ir al gimnasio, sino una transformación instantánea con solo unas pinceladas. Ya son muchas las que se han sumado al maquillaje corporal para aparentar cuerpazo en las redes sociales.

Parece que los filtros ya no son suficientes para ganar me gustas y seguidores en la red. La última tendencia en fitness consiste en maquillar tu cuerpo a golpe de brocha para conseguir esos abdominales que siempre has deseado, unos glúteos tonificados y más pecho.

Sin embargo no solo las chicas fitness emplean esta técnica en redes sociales, Kim Kardashian también es muy fan de esta tendencia a la hora de presumir cuerpazo públicamente. Además esta fiebre ha llegado a marcas como Reebok que te enseñan a contornear tu cuerpo con maquillaje o utilizar el mismo tiempo que empleas en falsear tu imagen en conseguir resultados reales entrenando.

Esta tendencia está dando mucho que hablar ya que los resultados no son reales ni naturales, solo tiene como objetivo subir una foto en redes sociales y conseguir así seguidores. Sin embargo son mucho los que apuestan por seguir yendo al gimnasio y estar listos para el verano.