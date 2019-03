Vestidos espectaculares y estilismos veraniegos, los preferidos de las celebrities

Parece que el buen gusto puede ser cosa de dos porque Irina Shayk y Elsa Pataky, dos de las mujeres más deseadas del mundo, han coincidido en el mismo evento, con un estilismo muy similar. Las dos han optado por un vestido largo hasta la rodilla, ajustado, en color negro y con detalles de encaje. Vamos, toda una apuesta ganadora porque el encaje, ¡es la máxima tendencia este verano! En cuanto a los zapatos tomaron decisiones distintas. Mientras Elsa se decantó por unos de tacón con plataforma del mismo color que el vestido, la modelo rusa decidió romper la sobriedad del negro con unos taconazos dorados.

Y la que estaba espectacular en todos los estrenos de su nueva película era Jessica Biel. La actriz acudió a todos sus compromisos profesionales impecable. Primero optó por unvestido largo negro, anudado al cuello, que realzaba su figura. La otra elección fue el color rosa y el encaje. Una combinación que le hizo brillar como la estrella que es. Otra que apareció guapísima es Pipa Middleton. La hermanísima de Kate acudió radiante y muy sonriente a un estreno. El vestido en Black&White, de escote corazón, le sentaba como un guante.

Nuestra bloguera Noe nos ha vuelto a traer los outfits más veraniegos y fresquitos. Como cada semana, la modelo nos sorprende con su sencilled y buen gusto a la hora de combinar prendas básicas y muy económicas. Con unos shorts, una camiseta y un fabuloso reloj flúor, la sevillana está estupenda para una tarde de paseo. Y para compartir un día de piscina nada mejor que añadirle a un look perfecto un sombrerito. ¡Nos encanta!

Cheryl Cole iba muy a su rollo pero guapísima. La cantante inglesa elegió el cuero y el punto para lucir estupenda en una noche de fiesta con sus amigos. Una que siempre está perfecta es Elle Macpherson. La modelo con un look total White estaba increíble. Unos complementos étnicos y unas chanclas completaban el Street style de Elle. Pero si hay una que esta semana ha aparecido hecha un cuadro es Fergie. Parece que a la cantante estadounidense eso de combinar no se le da muy bien. Lo sentimos, pero leopardo y calaveras no nos parecen un buen mix Fergie.

Y tú, ¿con qué look te quedas?