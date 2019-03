El floral outfit de Elena Furiase, el conjunto de Blanca Suárez, o el Elie Saab de Ana Boyer, entre los mejores looks de la semana

Cheryl Cole, la ahora señora de Fernandez-Versini, tiene un hueco en el ranking de las mejor vestidas de la semana en el puesto número 9. La cantante posó bajo la alfombra roja con un traje de chaqueta blanco corto acompañado de unas preciosas sandalias en color rojo.

La siguiente en el puesto es Nieves Álvarez y su elegante outfit. La modelo lucía impecable a sus 41 años con camisa blanca abotonada y falda estrecha en color azul marino. Pero su corte de pelo estilo bob y sus sandalias negras fueron el toque perfecto.

Gigi Hadid se coloca en el puesto número 7 con su street style. La modelo rubia se movía por las calles de California con vaquero desgastado y unas sneakers con tachuelas. Las gafas aviador y el moño tirante le completan para tener un outfit de cine.

La siguiente en la lista es Rachel McAdams que lo borda con su 'little black dress'. La actriz pisó la alfombra roja de lo más sensual con este modelo de Self Portrait, además lo combina con las sandalias nudist de Stuart Weitzman. Para ir aún más apropiada le añade al look un poco de elegancia con las joyas de Tiffany & Co.

En el ecuador del ranking vemos a una impresionante Cara Delevigne. La modelo y ahora actriz brilla por las calles de Nueva York con una romántica blusa transparente, pantalón de pinza en color gris y unos salones sencillos pero repletos de elegancia en color negro. La rubia derrochaba estilo al caminar.

El número 4 es para Elena Furiase y su floral atuendo. La actriz lucía radiante un vestido blanco con escote palabra de honor. Pero lo más especial fueron las coloridas flores de colores que bañaban el traje en una elegancia de 10.

El bronce se lo lleva Blanca Suárez y su look black&white. La actriz estaba guapísima con una falda de cuero negra con flecos de Zara y camisa blanca abotonada. Para darle un poco de color al outfit lo combinó con unas sandalias de ante de Aquazzura. Muy chic.

Hiba Abouk dejó a todos boquiabiertos con un vestido midi escotado. Un traje negro con hilos gruesos de colores a un lado, melena suelta con ondulaciones, sencillas sandalias y los labios pintados de coral le sirven a la actriz para llevarse la plata de la semana.

Sin ninguna duda el oro de la semana es para Ana Boyer. La socialité eclipsó a todos en la boda de Alba Carillo con un precioso Elie Saab. Un original diseño vaporoso en degradé del amarillo al naranja con escote asimétrico y una pierna al aire hacen que Ana se convierta en la invitada perfecta.

El Fashion Crime lo ha cometido Anne Igartiburu. La periodista apareció en un concierto con el chándal de pilates y unas alpargatas blancas más apropiadas para el imserso que para un acto. Pero para rematar, la presentadora llevó el rey de los bolsos chonis donde el brillo y la lentejuela se mezclaron para hacerla parecer una 'choni' en toda regla.